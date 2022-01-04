Все случилось именно на работе. В результате женщина жестко набросилась на коллегу, но никто не понял ее реакции. Она обратилась к пользователям развлекательного ресурса Reddit, чтобы те оценили всю ситуацию.

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Как он обо всем узнал

Женщина уверяет, что у нее отличные отношения с коллективом на работе. Один из этих людей – Остин. Мужчина прекрасно ладит со всеми и может легко разговорить даже самого стеснительного человека. Все было нормально, пока он однажды не узнал о беременности авторши.

Во время обеденного перерыва Остин поднялся с кресла и попросил минутку внимания. Уже через минуту все бежали поздравлять женщину с пополнением в семье.

"Я замужем. Недавно выяснилось, что беременна, но об этом знал только мой муж. Даже никому из семьи и друзьям мы об этом не говорили... Когда Остин все сказал, я была в полном шоке и спросила, откуда он об этом узнал. Тот ответил: "Помнишь, когда ты меня на днях подвозила? Я видел результат твоего теста на беременность», – вспоминает женщина.

Остин узнал обо всем, когда ехал з авторшей в автомобиле / Фото Unsplash

Кажется, Остин надеялся, что коллега будет благодарна за такое поздравление. Но нет. Женщина довольно резко отреагировала: она вспылила и спросила, зачем вообще обнародовать ее частную медицинскую информацию, о которой почти никто не знал. Коллега ответил, что он просто хотел поделиться радостной новостью. Женщина же пообещала рассказать обо всем руководителю.

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Интересно, что другие сотрудники стали защищать Остина. Они убеждали, что женщина некрасиво поступила.

"Мои коллеги сказали, что я слишком грубо отреагировала на новость от Остина. Особенно им не понравилось, что обо всем может узнать руководитель… Но я чувствовала, что моя конфиденциальность была нарушена, а также я сама хотела рассказать обо всем. Несмотря на это, коллеги призвали меня не говорить ничего начальнику, а также извиниться перед Остином", – объясняет авторша.

Пользователи Reddit единодушно поддержали авторшу. По их мнению, сотрудник явно не должен об этом рассказывать: