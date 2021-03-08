Жінка зайнялась спортом у 68 років – і це змінило її життя: круте перевтілення

Китайська бабуся Чен Цзіфан переконує усіх – ніколи не пізно почати займатися спортом. Два роки тренувань, і її форма у 70 років – це просто фантастика!

Сьогодні Чен Цзіфан – наполеглива спортсменка і успішна блогерка із 400 тисячами підписників у соцмережі Douyin (аналог ТікТок). Та ще два роки тому жінка мала серйозні неприємності зі здоров’ям через малорухливий спосіб життя. Лікарі діагностували в неї проблеми із колінами, ожиріння печінки та порушення обміну жирів в організмі.

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Раніше я просто лежала вдома кожного дня, – розповідає бабуся.

Чен зрозуміла – так далі продовжувати не можна. Тому 29 грудня 2018-го вона вперше пішла у тренажерний зал – у віці 68 років. Багато хто з відвідувачів не вірив своїм очам.

У спортзалі були тільки молоді люди. Вони дивно на мене дивилися, – згадує Чен.

Чен разом із партнерами по залу / Фото Posta

Все почалося із легких вправ та невеликої пробіжки. Також бабуся налагодила своє харчування – забрала із раціону улюблені тортики, стейки на грилі, гостре тушковане м’ясо тощо.

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З часом навантаження росли й росли: типовий "робочий" день бабусі починався у 8:00 із 50 відтискань, а після короткої перерви продовжувався бігом та низкою силових вправ до 15:00.

Як результат – за 3 місяці жінка схудла аж на 28 кілограм!

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Мінус 28 кілограм / Фото China Daily/Asia News Network

Зараз Чен просто в шаленій формі! Мало хто так виглядає у свої 70 років. Жінка дуже задоволена собою.

Ми не можемо зупинити старіння, але вправи можуть його сповільнити. Замість того, щоб витрачати гроші на медицину, краще витратити їх на фітнес. Думаю, що люди будуть вмотивовані працювати в залі, якщо побачать, що навіть така бабуся це може. Я хочу передати всім меседж: ніколи не пізно працювати над собою! – переконує Чен Цзіфан.