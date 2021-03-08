Китайская бабушка Чен Цзифан убеждает всех – никогда не поздно начать заниматься спортом. Два года тренировок, и ее форма в 70 лет – это просто фантастика!

Сегодня Чен Цзифан – упорная спортсменка и успешная блогерка из 400 тысячами подписчиков в соцсети Douyin (аналог ТикТок). Но еще два года назад женщина имела серьезные неприятности со здоровьем из-за малоподвижного образа жизни. Врачи диагностировали у нее проблемы с коленями, ожирение печени и нарушения обмена жиров в организме.

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Раньше я просто лежала дома каждый день, – рассказывает бабушка.

Чен поняла – так продолжать нельзя. Поэтому 29 декабря 2018-го она впервые пошла в тренажерный зал – в возрасте 68 лет. Многие из посетителей не верили своим глазам.

В спортзале были только молодые люди. Они странно на меня смотрели, – вспоминает Чен.

Чен вместе с партнерами по залу / Фото Posta

Все началось с легких упражнений и небольшой пробежки. Также бабушка наладила свое питание – убрала из рациона любимые тортики, стейки на гриле, острое тушеное мясо.

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Со временем нагрузки росли и росли: типичный "рабочий" день бабушки начинался в 8:00 с 50 отжиманий, а после короткого перерыва продолжался бегом и рядом силовых упражнений до 15:00. Как результат – за 3 месяца женщина похудела аж на 28 килограмм!

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Минус 28 килограмм / Фото China Daily/Asia News Network

Сейчас Чен просто в бешеной форме! Мало кто так выглядит в свои 70 лет. Женщина очень довольна собой.

Мы не можем остановить старение, но упражнения могут его замедлить. Вместо того, чтобы тратить деньги на медицину, лучше потратить их на фитнес. Думаю, что люди будут мотивированы работать в зале, если увидят, что даже такая бабушка это может. Я хочу передать всем месседж: никогда не поздно работать над собой! – убеждает Чен Цзифан.