Зловити свого чоловіка на місці "злочину" вирішила одна жінка. Вона випадково виявила, що її коханий зареєстрований у додатку для знайомств.
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Жінка зловила чоловіка на "гарячому"
Для цієї жінки тепер немає нічого неможливого. Вона змогла вичислити свого чоловіка та зловити його на місці "злочину" у додатку для знайомств. Коли вона про це дізналась, була обурена та розбита. Але вирішила повідомити чоловіку пре те, що знає про його "нове захоплення", у дуже цікавий спосіб. Вона завантажила додаток для знайомств і зареєструвалась там.
У свій фальшивий профіль жінка додала навіть фото з весілля, але чоловік і цього не помітив, оскільки був надто захоплений "новою" співрозмовницею.
Знайшла чоловіка у додатку для знайомств / Фото Unsplash
Тоді жінка написала йому:
Дорогий чоловік, це остання крапля. Коли ти це побачиш, ти зрозумієш, як зібрати свої валізи,
– написала вона.
Жінка розповіла про свою історію на одному форумі, де користувачі підтримали її у коментарях і написали:
- "Це просто жахливо".
- "Сміття – це чоловік як особистість".
Дехто поставив під сумнів і вірність жінки:
- "Можливо, я чогось не розумію, але це просто затушовується той факт, що у дружини, очевидно, був обліковий запис, який вона переглядала?".
- "Це дуже імовірно, що у неї був друг, який неодружений, що вказав на це".
- "У нього був обліковий запис, який вона бачила на своєму акаунті? Здається, вони на одній сторінці".