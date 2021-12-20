Жінка зловила чоловіка на зраді: довелось реєструватись на сайті знайомств

Дізнатись про зраду чоловіка – завжди неприємно та боляче. Але довести це часом буває дуже складно.

Зловити свого чоловіка на місці "злочину" вирішила одна жінка. Вона випадково виявила, що її коханий зареєстрований у додатку для знайомств.

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Жінка зловила чоловіка на "гарячому"

Для цієї жінки тепер немає нічого неможливого. Вона змогла вичислити свого чоловіка та зловити його на місці "злочину" у додатку для знайомств. Коли вона про це дізналась, була обурена та розбита. Але вирішила повідомити чоловіку пре те, що знає про його "нове захоплення", у дуже цікавий спосіб. Вона завантажила додаток для знайомств і зареєструвалась там.

У свій фальшивий профіль жінка додала навіть фото з весілля, але чоловік і цього не помітив, оскільки був надто захоплений "новою" співрозмовницею.

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Знайшла чоловіка у додатку для знайомств / Фото Unsplash

Тоді жінка написала йому:

Дорогий чоловік, це остання крапля. Коли ти це побачиш, ти зрозумієш, як зібрати свої валізи,

– написала вона.

Жінка розповіла про свою історію на одному форумі, де користувачі підтримали її у коментарях і написали:

"Це просто жахливо".

"Сміття – це чоловік як особистість".

Дехто поставив під сумнів і вірність жінки: