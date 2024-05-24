Комплексувала з дитинства: жінка перенесла незвичайну операцію й зменшила чоло

Британка Бет Хелсі перенесла одну зі складних операцій, на яку наважилася через свої комплекси. Так, 27-річна жінка зменшила чоло на кілька сантиметрів, щоб почуватися впевненішою.

Про свою операцію та реабілітацію після неї Бет розповіла у мережі. Після цього жінку запросили на британське шоу This Morning, де вона розповіла про своє перевтілення.

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Жінка зменшила чоло за допомогою операції

Сучасна пластична хірургія творить справжні дива й допомагає перевтілитися до невпізнаваності. Бет Хелсі з дитинства комплексувала через свою зовнішність. Так, жінка має дуже високий лоб, тому наважилася на кардинальні дії – зробити пластичну операцію зі зменшення чола.

Комплекси щодо зовнішності у Бет з'явилися ще у 7 років. Вже тоді дівчинка мріяла, що одного дня матиме менше чоло. У дорослому віці Бет прикривала чоло чубчиком або різними пов'язками, щоб воно здавалося меншим.

Бет до операції: дивіться фото

Втілити мрію вдалося у березні 2024 року. Бет знайшла клініку, де проводять такі операції, проконсультувалася з лікарями, й вже скоро втілила свою мрію. Пластична операція коштувала 11 тисяч доларів.

Складність операції у тому, що лінію росту волосся повинні опустити на кілька сантиметрів. У випадку Бет лінію росту волосся по центру опустили вниз на 2,5 сантиметра, а бічну лінію посунули на 2 сантиметри.

У результаті жінка отримала чоло, про яке мріяла усе своє життя.

Перші кілька днів я відчувала дуже сильний біль, але мені дали хороші знеболювальні. Також були набряки та синці під очима, але загалом самопочуття було нормальним,

– розповіла Бет про відчуття після операції.

Як змінилася Бет після зменшення чола: дивіться фото

Бет показала, як проходила операція: дивіться відео

Нині жінка відчуває себе набагато впевненішою. Тепер Бет не приховує своє чоло за пов'язками чи чубчиком, а також почала частіше робити фотографії. Відповідаючи на хейт у мережі, Бет наголошує, що робила цю операцію для себе, щоб відчувати себе впевненішою й побороти багаторічний комплекс.