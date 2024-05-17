Як змінилась жінка завдяки пластичним операціям та косметичним процедурам і чому вона вирішила перетворитися на Барбі, розповідаємо далі.

До теми Надихнулася Памелою Андерсон: дівчина витратила 100 тисяч доларів, щоб бути схожою на Барбі

Як жінка стала живою Барбі

Алісія Аміра з Данії з гордістю називає себе "пластичною лялечкою". Вона перенесла безліч косметичних операцій, зокрема на грудях, лобі, очах, носі, щоках і губах.

Крім того, дівчина ще більше змінила свої риси за допомогою філерів у носі, щоках, підборідді та щелепі. Алісія також не цурається ботоксу – все це обійшлося їй приблизно в 98 000 фунтів стерлінгів (майже 5 мільйонів гривень).

Дівчина почала своє кардинальне перетворення з метою стати ідеальною красунею 2011 року, після того, як покинула роботу в PR і переїхала зі Стокгольма до Лондона. Однак мріяла про трансформацію вона набагато довше, адже на це її надихнули героїні данського телешоу "Королівські дівчата", коли Алісії було лише дев'ять років.

Як Алісія виглядає зараз: дивіться фото

Зараз 34-річна жінка, крім великої кількості операції та косметичних процедур, постійно користується нарощенням волоссям, робить засмагу, довгі нігті та нарощує вії, щоб виглядати як реальна Барбі та підтримувати свій вражаючий образ.

Однак понад 10 років тому вона не мала нічого з цього. Дівчина виглядала абсолютно природно і нічим не вирізнялась.

Попри це Алісія пояснює, що "завжди була задоволена тим, як виглядала", і додає, що її операції була поступовим процесом, оскільки вона не була одержима однією метою.



Якою була Алісія до операцій / Фото ITV

Я знаходжу натхнення в модифікації тіла, я люблю пластичну хірургію, я люблю філери. Мене просто надихають і вражають блондинки з великими грудьми. Я дуже задоволений тим, як виглядаю зараз. Незалежно від того, як ви одягаєтеся, чим захоплюєтеся, знайдіть спосіб бути щасливим бути тим, ким ви є в сьогоденні. Потрібно багато мужності, щоб мати такий вигляд,

– поділилась вона.

Жінка каже, що її завжди приваблював екстрим і вона хотіла виглядати, як Барбі. Алісія не шкодує про операції. Насправді вона хотіла б, щоб у майбутньому її груди були ще більшими, тож не планує припиняти зміни.