Жінка випадково знайшла таємничі візерунки на горищі свого дому: що це було

Домогосподарка з Нової Зеландії місяцями не залазила на горище свого дому. Одного разу вона таки зайшла туди і серйозно злякалася: на стелі з’явилися містичні візерунки.

Кірі Вертонген – власниця двоповерхового будинку у місті Окленд (Нова Зеландія). Жінка практично не використовувала своє горище, тому могла заходити туди один-два рази на рік.

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Нещодавно домогосподарка хотіла переглянути сімейні фотоальбоми, які якраз лежали у коробках на стриху. Як тільки Кірі добралася до горища, то одразу забула про фотографії. Вона серйозно налякалася від того, що побачила на стелі.

Кірі Вертонген / Фото фейсбук Kiri Vertongen

Частина горища була покрита дивними візерунками чудернацької форми. Жінка одразу сфотографувала знахідку і опублікувала її на місцеву групу в фейсбуці. Користувачі соцмережі допомогли розгадати цю таємницю.

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Дивні візерунки / Фото фейсбук Kiri Vertongen

Деякі люди жартома написали, щоб Кірі викликала екзорциста та негайно виставила будинок на продаж. Однак, як виявилося, все було значно простіше. Раніше на її горищі жили оси. Тільки-от як жінка цього не зауважила раніше – важко зрозуміти.

Якщо навколо гнізда не літають оси-охоронці, то воно пусте. Ці оси (Vespula germanica) ніколи не повертаються в покинутий вулик, адже він досить швидко руйнується. Та якщо ви все-таки побачите кількох підозрілих комах – одразу викликайте спеціалістів, – написав у коментарях представник компанії, яка бореться із шкідниками та комахами, Джон.

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Експерт закликав бути обережними, якщо ви знайшли гнізда із такими осами. Саме наприкінці весни та на початку літа вони є особливо агресивними, тому можуть одразу жалити усіх, хто підійде занадто близько до вулика.