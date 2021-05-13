Кири Вертонген – владелица двухэтажного дома в городе Окленд (Новая Зеландия). Женщина практически не использовала свой чердак, поэтому могла заходить туда один-два раза в год.

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Недавно домохозяйка хотела посмотреть семейные фотоальбомы, которые как раз лежали в коробках на чердаке. Как только Кири добралась туда, то сразу забыла о фотографиях. Она серьезно испугалась от того, что увидела на потолке.

Кири Вертонген / Фото фейсбук Kiri Vertongen

Часть чердака была покрыта странными узорами причудливой формы. Женщина сразу сфотографировала находку и опубликовала ее на местную группу в фейсбуке. Пользователи соцсети помогли разгадать эту тайну.

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Станные узоры / Фото фейсбук Kiri Vertongen

Некоторые люди в шутку написали, чтобы Кири вызвала экзорциста и немедленно выставила дом на продажу. Однако, как оказалось, все было гораздо проще. Раньше на ее чердаке жили осы. Только вот как женщина этого не заметила раньше – трудно понять.

Если вокруг гнезда не летают осы-хранители, то оно пустое. Эти осы (Vespula germanica) никогда не возвращаются в заброшенный улей, ведь он довольно быстро разрушается. Но если вы все-таки увидите нескольких подозрительных насекомых – сразу вызывайте специалистов, – написал в комментариях представитель компании, которая борется с вредителями и насекомыми, Джон.

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Эксперт призвал быть осторожными, если вы нашли гнезда с такими осами. Именно в конце весны и в начале лета они особенно агрессивные, поэтому могут сразу жалить всех, кто подойдет слишком близко к улью.