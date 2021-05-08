Тикток-блогерша Анжелика Гомес рекомендует всем тщательно проверять квартиру, если вы хотите ее арендовать. Ведь со временем можно обнаружить неожиданные сюрпризы, от которых стынет кровь.

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На одном из видео девушка рассказала, что уже 7 лет арендует одну и ту же квартиру, но только недавно нашла скрытый тайник, о котором никто не знал. Ролик уже посмотрели более 2 миллионов раз!

Блогерка Анжелика Гомес / Скриншот тикток _angelicagomez_

Однажды во время уборки девушка сняла настенное зеркало, за которым "пряталось" отверстие для тумбочки. То, что было внутри, ее просто шокировало.

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Девушка сняла настенное зеркало с полкой / Скриншот тикток _angelicagomez_

Там она нашла с десяток лезвий для бритья, которые точно лежали там уже несколько десятков лет.

Откуда там взялись столько лезвий? / Скриншот тикток _angelicagomez_

Девушка серьезно испугалась, поэтому обратилась к подписчикам в тиктоке. Как оказалось – никакой мистики здесь нет. Пользователи объяснили, что так в 60-х – 70-х годах люди клали лезвия, чтобы ими не игрались дети:

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