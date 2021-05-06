Эту историю рассказала пользовательница Reddit mewtwo_thanks. Однажды она получила подарок от своего друга по переписке – тубус с плакатом Одри Хепберн. Это случилось еще 5 лет назад.

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"Тогда я была безумной фанаткой Одри Хепберн. И мой виртуальный друг, с которым мы переписывались в соцсетях, решил сделать мне подарок", – пишет mewtwo_thanks.

Впрочем, девушка не спешила распаковать тубус. Сначала она хотела найти красивую рамку для плаката с Одри. Но все немного затянулось: в то время mewtwo_thanks очень часто переезжала и забыла о приятном подарке.

Собака девушки с этим тубусом / Фото Reddit mewtwo_thanks

Только через 5 лет девушка решила повесить плакат в своем офисе. Но лучше бы она не распаковывала тубус. То, что было внутри, ее серьезно разозлило.

Я очень сильно волновалась, потому что прошло уже 5 лет, но мне было очень интересно посмотреть, что там внутри. Я открыла и не поверила своим глазам. Внутри ничего не было! – пишет mewtwo_thanks.

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Удивительно, но тубус оказался пустым. Мама девушки предполагала, что она потеряла его во время многочисленных переездов. Но mewtwo_thanks убеждена, что это невозможно. Ведь она никогда не открывала тубус.

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"Я понятия не имею, что могло произойти с плакатом. Контакты с этим парнем оборвались, поэтому я даже не могу его спросить", – грустит пользовательница Reddit.