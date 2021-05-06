Цю історію розповіла користувачка Reddit mewtwo_thanks. Одного разу вона отримала подарунок від свого друга по переписці – тубус із плакатом Одрі Хепберн. Це сталося ще 5 років тому.

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"Тоді я була шаленою фанаткою Одрі Хепберн. І мій віртуальний друг, з яким ми переписувалися у соцмережах, вирішив зробити мені подарунок", – пише mewtwo_thanks.

Утім, дівчина не спішила розпакувати тубус. Спершу вона хотіла знайти красиву рамку для плакату із Одрі. Але все трішки затягнулося: на той час mewtwo_thanks дуже часто переїжджала і забувала про приємний подарунок.

Песик дівчини із цим тубусом / Фото Reddit mewtwo_thanks

Лише через 5 років дівчина вирішила повісити плакат у своєму офісі. Але краще б вона не розпаковувала тубус. Те, що було всередині, її серйозно роздратувало.

Я дуже сильно хвилювалася, бо минуло вже 5 років, але мені було дуже цікаво подивитися, що там всередині. Я відкрила і не повірила своїм очам. Всередині нічого не було! – пише mewtwo_thanks.

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Дивовижно, але тубус виявився пустим. Мама дівчини припускала, що вона загубила його під час численних переїздів. Але mewtwo_thanks переконана, що це неможливо. Адже вона ніколи не відкривала тубус.

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"Я поняття не маю, що могло статися із плакатом. Контакти з цим хлопцем обірвані, тому я навіть не можу його спитати", – сумує користувачка Reddit.