Дружина зробила пластичну операцію, щоб вразити чоловіка: він подав на розлучення

Китаянка зробила пластичну операцію на повіках, але результат вийшов зовсім не таким, як вона хотіла. "Ти страшна", – відповів її чоловік і хотів подати на розлучення.

У 2019 році мешканка Китаю на прізвище Джин наважилася зробити операцію, щоб зробити подвійні повіки. Це досить популярна процедура в азійських країнах, яка допомагає візуально збільшити очі та зробити їх досить фактурними.

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Очі жінки до операції / Фото NetEase

Операція тривала кілька годин, але закінчилася не дуже вдало. В жінки сильно спухли очі і набряк не зійшов навіть через три місяці.

Джин почувалася дуже розчаровано, але найбільший "сюрприз" приготував її чоловік. Він не зміг змиритися з таким зовнішнім виглядом жінки, тому вже готувався до розлучення. Чоловік прямо сказав, що вона виглядає страшно.

Як змінилися очі після операції / Фото NetEase

Зрештою, жінка домовилася із клінікою про безкоштовну операцію, де мали виправити всі недоліки. Однак навіть після ще одної процедури жінка не залишилася задоволеної: повіки повисли над віями, а краї очей взагалі трішки опустилися.

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Я витратила гроші, щоб зробити очі красивими, а не такими страшними. В результаті я стаю все потворнішою і потворнішою. Мій чоловік навіть хотів розійтися зі мною. Він сказав, що я некрасива, – стверджує пані Джин.

Очі жінки після повторної процедури / Фото NetEase

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Зараз жінка вимагає компенсації від клініки – вони мають повернути їй близько трьох тисяч доларів і ще додаткові гроші за моральну компенсацію. Утім, представники закладу поки відмовляються це робити. Також жінка не розповіла, чи вдалося їй відновити нормальні стосунки із чоловіком.