Зруйнували стереотипи та змінили уявлення про красу: жінки, які вплинули на історію моди

Жінки роками боролися за рівноправ'я й сфера краси не стала винятком. Раніше представниці прекрасної статі мали відповідати "стандартам", однак ці стереотипи почали руйнуватися.

Так, жінки прагнули до індивідуальності та самовираження. Life 24 зібрав історії 5 найвпливовіших жінок світу, які змінили уявлення про красу й вплинули на наше сьогодення.

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Легенда та ікона поп-культури Мерилін Монро

Приголомшлива Мерилін Монро змогла досягти слави завдяки наполегливості та вмінню побачити можливості на шляху до успіху. Вона була не лише гарною, але й дуже розумною жінкою. Як зазначають дослідники її біографії, її IQ сягало 160 балів, а домашня бібліотека налічувала близько 400 найрізноманітніших книг.

На екранах у 1950-х роках Мерилін Монро, як пишуть біографи, з'являлася у стереотипних образах – тоді у суспільстві блондинок вважали наївними, сексуально доступними та "штучними". Однак вона змінила історію сприйняття жінки. Так, Мерилін Монро відслідковувала, що відбувалося на політичній арені та у суспільстві, й розуміла – назріває сексуальна революція, а світ готовий зламати стереотипи щодо жінок.

Тоді ікона стилю зробила дуже сміливу заяву, яка вплинула на історію.

Моє тіло належить тільки мені, всі його частини!

– наголосила Мерилін Монро в інтерв'ю.

Такі слова голлівудської зірки чітко дали зрозуміти – ніхто не повинен казати жінкам, що їм робити з власним тілом. Заява Мерилін Монро викликала ажіотаж, а вона була на перших шпальтах усіх газет США й заклала основу для сексуальної революції. Також Мерилін Монро стала прикладом для кожної жінки світу, що не варто боятися власних мрій – всі вони можуть здійснитися, якщо наполегливо працювати та використовувати усі свої можливості.

Легендарна Мерилін Монро: дивіться фото

Коко Шанель і розкішна простота

Якби не революційні погляди Коко Шанель, то, можливо, жінки й досі б носили корсети, пишні спідниці й складні багаторівневі зачіски. Натомість дизайнерка запропонувала жінкам комфорт та стиль, чим внесла у моду поняття "розкішна простота".

Так, вона створила стильні жіночі спортивні костюми, твідові костюми, розробила сумку 2,25, маленьку чорну сукну та неповторний парфум Chanel No. 5. До слова, цей аромат й до сьогодні є одним із найвпізнаваніших у всьому світі. Окрім того, Коко Шанель зруйнувала стереотипи про жіноче взуття. Так, раніше жінки обирали взуття, яке було такого ж кольору, як і одяг. Водночас дизайнерка презентувала перші двоколірні туфлі з чорним носком. Й це тільки частина з того списку, що змінила у світовій моді Коко Шанель.

Ім'я Коко Шанель і далі надихає весь світ. Її бренд Chanel є одним з найрозкішніших та найвідоміших модних домів у світі. До слова, Коко Шанель стала єдиною в історії моди, яка потрапила до списку найвпливовіших людей XX століття.

Одрі Гепберн та баланс простоти й елегантності

Одрі Гепберн з 1950-х років почала активно з'являтися у різних фільмах й демонструвати свій неперевершений стиль. Так, вона стала іконою стилю, яка поєднувала простоту й елегантність. Такий стиль визначив нову естетику, яка актуальна й до сьогодні.

Так, Одрі Гепберн мала кілька особливостей стилю – вона полюбляла сукні з квітковим принтом, укорочені штани, шовкові хустинки, окуляри та балетки. Такі прості речі визначили новий стандарт жіночого образу. Одрі Гепберн стала символом того, наскільки важливо підкреслювати внутрішню красу й вміти самовиражатися.

Також акторка часто з'являлася у ролі, яка демонструвала стійкість та оптимізм у складні часи. Вона надихнула мільйони жінок у світі не здаватися у тяжкі хвилини й вміти радіти життю. Окрім того, Одрі Гепберн також займалася благодійністю, що вкотре зруйнувало стереотип про жінок. Оскільки голлівудська акторка мала складне дитинство, то вона стала амбасадоркою ЮНІСЕФ та опікувалася долею дітей у бідних країнах. Й до сьогодні Одрі Гепберн є іконою стилю, елегантності та неймовірного оптимізму.

Елегантна Одрі Гебперн: дивіться фото

Діана Вріланд, яка "перевигадала" глянцеві журнали

Ще 100 років тому глянцеві журнали писали лише для домогосподарок й були зосереджених лише на них. Однак, коли у журналістику прийшла Діана Вріланд, ситуація кардинально змінилася. Вона продемонструвала світові на сторінках Harper's Bazaar та Vogue, що краса може бути різною й не варто боятися експериментів.

Діана Вріланд завжди мала ексцентричний смак, тому не боялася експериментувати. Так, вона довела б'юті-індустрії, що червоний колір не повинен асоціюватися лише з сексуальністю. Вона популяризувала червоний в манікюрі, в макіяжі губ, в одязі й в інтер'єрі. До слова, червоною помадою раніше могли користуватися лише акторки й полюбовниці, однак Вріланд це переосмислила, а така помада стала своєрідним символом фемінізму.

Вважається, що Діана Вріланд випереджала час моди. Вона могла надягнути на модель вивернутий жакет, змінити довжину сукні або запропонувати перешити шубу у домашній халат. Саме Вріланд зробила Vogue таким, яким він є зараз. Окрім того, вона надихнула мільйони жінок на експерименти, а її фраза "Не обов'язково народжуватися гарною, щоб бути диявольськи привабливою" підносила самооцінку.

Діана Вріланд, яка надихнула мільйони жінок на експерименти зі стилем: дивіться фото

Мері Куант, яка втілювала свободу моди

Всесвітньо відома дизайнерка Мері Квант створила міні-спідницю, а її бачення моди неабияк вплинуло на сьогодення. Вона створювала революційні речі, які дійсно впливали на історію.

Завдяки її рішенням, трендовими стали топи, різнокольорові штани, замшевий одяг, різнокольорові яскраві колготки, туфлі на платформах, прості короткі стрижки, яскрава косметика та багато чого іншого. Вплив Мері Куант виходив за межі моди, а її називали тією, що спричинила "молодіжний землетрус".

Саме Мері Куант подарувала новому поколінню жінок можливість одягатися молодіжно, свіжо, динамічно і зовсім не так, як це робили їхні матері. Й хоча чимало критиків засуджувало Мері Куант, однак вона продовжувала революцію у сфері моди.

Ця жінка навчила суспільство поєднувати речі різних кольорів, переосмислила моду та подарувала свободу вибору, а не обмежувалася лише застарілими стереотипами.