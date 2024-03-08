Так, професії космонавта чи пілота доступні тепер не лише для чоловіків. Також у боротьбі за рівність вдалося змінити уявлення про жінок у політиці та жінок-рятувальниць. З нагоди Міжнародного жіночого дня Life 24 зібрав історію 4 професій, які ще 100 років тому здавалися недосяжними, а нині – це звична реальність.

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Які професії раніше вважалися "нежіночими"

Жінки почали боротися за свої права у 1857 році. Тоді, 8 березня 1857 року, в Нью-Йорку американські текстильниці вперше виступили з вимогами за рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня. Тоді страйк не дав жодних результатів, але це не зупинило боротьбу за рівність.

Упродовж 50 років 8 березня проходили все нові й нові марші за рівність. Вони досягли свого піка у 1909 році, й тоді у США затвердили Міжнародний жіночий день. Разом з тим, жінки продовжували боротьбу й у 1911 році змогли досягти нового результату – влада дозволила голосувати на виборах та обіймати державні посади. Водночас роботодавців закликали припинити дискримінацію на роботі.

Й хоча це було чималим досягненням, однак утиски жінок у професійній діяльності продовжувалися. Так, винятково "чоловічими" вважали професії космонавта, пілота, політика та рятувальника. Однак і цей стереотип був зруйнований боротьбою за рівність.



Професії, які ще 100 років тому вважали "нежіночими" / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Перша жінка-космонавт

Першою жінкою, яка полетіла у космос, стала Валентина Терешкова. У неї було непросте дитинство, адже батько загинув на війні, а мати самотужки виховувала трьох дітей. Майбутня космонавтка здобула робітничу професію ткалі. Водночас Терешкова захоплювалася парашутним спортом і за своє життя здійснила 163 стрибки.

У 1962 році Терешкова пройшла відбір і її зарахували у загін космонавтів. Це був рік, коли у Радянському Союзі та світі почали просувати думку, щоб у космос літали не лише чоловіки, а й жінки. Першою людиною, яка полетіла у космос, був Юрій Гагарін, а Терешкова стала першою жінкою, що полетіла у космос.

Вона була єдиною, хто пройшов усі випробування й відповідала стандартам, щоб полетіти у космічний простір. Так, 16 червня 1963 року почався перший в історії політ жінки-космонавта на навколоземну орбіту. Вона провела у космосі 3 дні, після чого успішно повернулася на Землю. Це був її перший і єдиний політ – вона більше не літала у космос, а продовжила кар'єру військової.



Валентина Терешкова була першою жінкою у космосі / Фото з росЗМІ

Від 1963 року, окрім Терешкової, у космос літала ще 61 жінка. Більшість із них – громадянки США.

Жінки у політиці

Перші жінки-правительниці були ще у давні часи. Так, єгипетська цариця Клеопатра, княгиня Ольга чи китайські імператриці прославляли свої нації та підштовхували їх до розвитку. Втім, згодом політика стала вважатися суто "чоловічою" професією, тому жінок у владі було критично мало. До прикладу, протягом 400 років – до початку XX століття – у світовій історії налічують менше ніж 50 жінок-правительок чи жінок-політиків. Ситуація змінилася після 1911 року, коли жінкам надали право голосу та дозволили обіймати державні посади.

Після цього світ дізнався про великих правительок та політикинь. Водночас жінкам на високих керівних посадах у силових відомствах доводилося грати за чоловічими правилами й чоловічі ролі. Річ у тім, що чоловіків це дратувало й більшість вважала "приниженням" підкорюватися жінці.

У сучасному світі 26 жінок очолюють країни та уряди. Мовиться про прем'єр-міністрок та президенток. Водночас чимало жінок обіймають посади різних міністрів та інші керівні посади. До прикладу, у Верховній Раді України нині близько 21% – жінки-нардепи, а у Кабміні – 25% посад обіймають жінки.

Жінки-пожежники в Україні з'явилися лише у 2019 році

Нині нерідко можна побачити жінку-рятувальницю й цим вже нікого не здивуєш. Однак так було не завжди. До прикладу, в Україні до 2017 року жінки не могли бути пожежниками.

У 2017 році уряд офіційно зняв обмеження для жінок на понад 450 професій. Відтоді професії пожежника, водолаза, машиністки крана, теслярки та багатьох інших стали доступними. Першою українською пожежницею, яка виїжджала на виклики, стала Анастасія Клочко. У 2019 році її нагородили грамотою "За заслуги перед українським народом".



Анастасія Клочко – перша жінка-пожежниця, яка їздить на виклики / Фото ДСНС

У 2020 році у медіапросторі також з'явилася інформація про ще одну жінку-пожежницю, яка їздить на виклики. Так, Світла Журик у 2020 році була єдиною жінкою-пожежницею у Дніпрі. Вона також обіймала посаду старшини пожежної частини.



Світлана Журик – жінка-пожежниця з Дніпра / Фото hromadske

Жінки від початку були невіддільною частиною авіапромисловості

Від початку зародження авіаційної промисловості жінки були невіддільною частиною. Так, брати Райт створили першій літак, а допомагала їм у цьому їхня сестра – Кетрін.

Перший в історії політ на літаку відбувся 17 грудня 1903 року – за штурвалом був Орвілл Райт. Вже у 1908 році літаком керувала Ван Поттельсберг де ла Потері. З часом жінок-пілотів ставало все більше.

З розвитком авіапромисловості жінок почали приймати на роботу пілота й у різні компанії. Так, американка Бонні Тібурзі у віці 24 років стала першою жінкою-пілотом великої авіакомпанії American Airlines.

Говорячи про українок в авіації, то варто назвати дві постаті – Наталію Перакову та Тетяну Конарьову-Ширяєву. Так, про Наталію Перакову інформації у відкритому доступі вкрай мало. Відомо лиш те, що вона стала першою в Україні жінкою, яка була пілотом винищувача. Тетяна Конарьова-Ширяєва має звання єдиної в Україні військової льотчиці. Відомо, що вона – пілотеса гелікоптера Мі-8.

Відтак, це вкотре доводить, що не існує "чоловічих" та "жіночих" професій. Навіть сьогодні жінки продовжуються боротися за рівноправ'я й доводять, що можуть виконувати обов'язки не гірше чоловіків.