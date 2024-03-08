Так, профессии космонавта или пилота доступны теперь не только для мужчин. Также в борьбе за равенство удалось изменить представление о женщинах в политике и женщинах-спасательницах. По случаю Международного женского дня Life 24 собрал историю 4 профессий, которые еще 100 лет назад казались недостижимыми, а сейчас – это привычная реальность.

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Какие профессии раньше считались "неженскими"

Женщины начали бороться за свои права в 1857 году. Тогда, 8 марта 1857 года, в Нью-Йорке американские текстильщицы впервые выступили с требованиями за равную оплату труда с мужчинами, улучшение условий труда, 10-часового рабочего дня. Тогда забастовка не дала никаких результатов, но это не остановило борьбу за равенство.

В течение 50 лет 8 марта проходили все новые и новые марши за равенство. Они достигли своего пика в 1909 году, и тогда в США утвердили Международный женский день. Вместе с тем, женщины продолжали борьбу и в 1911 году смогли достичь нового результата – власть позволила голосовать на выборах и занимать государственные должности. В то же время работодателей призвали прекратить дискриминацию на работе.

И хотя это было немалым достижением, однако притеснения женщин в профессиональной деятельности продолжались. Так, исключительно "мужскими" считали профессии космонавта, пилота, политика и спасателя. Однако и этот стереотип был разрушен борьбой за равенство.



Профессии, которые еще 100 лет назад считали "неженскими" / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Первые женщини-космонавты

Первой женщиной, которая полетела в космос, стала Валентина Терешкова. В 1962 году Терешкова прошла отбор и ее зачислили в отряд космонавтов. 16 июня 1963 года она полетела в космос и стала первой женщиной-космонавтом, которая полетела на околоземную орбиту. Это был ее первый и единственный полет – она больше не летала в космос.

С 1963 года, кроме Терешковой, в космос летала еще в космос летала еще 61 женщина. Большинство из них – гражданки США. Интересно, что первыми космонавтками в Великобритании, Южной Кореи и Иране были также именно женщины.

Пегги Уитсон стала первой женщиной, которая руководила Международной космической станцией. Американская космонавтка за свою карьеру провела в космосе 665 дней, осуществила три космических полета и 10 выходов в открытый космос. К слову, такая упорная работа сделала Уитсон рекордсменкой по продолжительности работы в космосе среди женщин. Кроме того, она также стала старейшей астронавткой, которая находилась в космосе, – она совершила очередной полет в 57 лет.

И хотя, официально гражданок Украины в космосе пока не было, однако по меньшей мере 3 американские астронавтки имели украинское происхождение. Речь идет о Гайдемари Стефанишин-Пайпер, Роберте Линн Бондарь и Джудит Резник. Так, родители Гайдемари были родом из Львовщины, Роберты – из Ивано-Франковской области (к слову, она стала первой врачом-невропатологом, которая побывала в космосе), а Джудит – родилась в еврейской семье, которая также была из Украины.

Сейчас NASA продолжает работать над программой "Артемида". Она предусматривает первый полет женщины на Луну. Сейчас программа несколько задерживается, однако руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон отметила, что членами программы "Артемида" станут 9 мужчин и 9 женщин.

Женщины в политике

Первые женщины-правительницы были еще в древние времена. Так, египетская царица Клеопатра, княгиня Ольга или китайские императрицы прославляли свои нации и подталкивали их к развитию. Впрочем, впоследствии политика стала считаться сугубо "мужской" профессией, поэтому женщин во власти было критически мало. К примеру, в течение 400 лет – до начала XX века – в мировой истории насчитывают менее 50 женщин-правительниц или женщин-политиков. Ситуация изменилась после 1911 года, когда женщинам предоставили право голоса и позволили занимать государственные должности.

После этого мир узнал о великих правительницах и политиках. В то же время женщинам на высоких руководящих должностях в силовых ведомствах приходилось играть по мужским правилам и мужские роли. Дело в том, что мужчин это раздражало и большинство считало "унижением" подчиняться женщине.

В современном мире 26 женщин возглавляют страны и правительства. Речь идет о премьер-министрах и президентах. В то же время немало женщин занимают должности различных министров и другие руководящие должности. К примеру, в Верховной Раде Украины сейчас около 21% – женщины-нардепы, а в Кабмине – 25% должностей занимают женщины.

Женщины-пожарные в Украине появились только в 2019 году

Сейчас нередко можно увидеть женщину-спасательницу и этим уже никого не удивишь. Однако так было не всегда. К примеру, в Украине до 2017 года женщины не могли быть пожарными.

В 2017 году правительство официально сняло ограничения для женщин на более 450 профессий. С тех пор профессии пожарного, водолаза, машинистки крана, плотницы и многих других стали доступными. Первой украинской пожарной, которая выезжала на вызовы, стала Анастасия Клочко. В 2019 году ее наградили грамотой "За заслуги перед украинским народом".



Анастасия Клочко – первая женщина-пожарная, которая ездит на вызовы / Фото ГСЧС

В 2020 году в медиапространстве также появилась информация о еще одной женщине-пожарной, которая ездит на вызовы. Так, Светлана Журик в 2020 году была единственной женщиной-пожарной в Днепре. Она также занимала должность старшины пожарной части.



Светлана Журик – женщина-пожарная из Днепра / Фото hromadske

Женщины изначально были неотъемлемой частью авиапромышленности

С начала зарождения авиационной промышленности женщины были неотъемлемой частью. Так, братья Райт создали первый самолет, а помогала им в этом их сестра – Кэтрин.

Первый в истории полет на самолете состоялся 17 декабря 1903 года – за штурвалом был Орвилл Райт. Уже в 1908 году самолетом руководила Ван Поттельсберг де ла Потери. Со временем женщин-пилотов становилось все больше.

С развитием авиапромышленности женщин начали принимать на работу пилота и в различные компании. Так, американка Бонни Тибурзи в возрасте 24 лет стала первой женщиной-пилотом крупной авиакомпании American Airlines.

Говоря об украинках в авиации, то стоит назвать две фигуры – Наталью Перакову и Татьяну Конареву-Ширяеву. Так, о Наталье Пераковой информации в открытом доступе крайне мало. Известно лишь то, что она стала первой в Украине женщиной, которая была пилотом истребителя. Татьяна Конарева-Ширяева имеет звание единственной в Украине военной летчицы. Известно, что она – пилотесса вертолета Ми-8.

Поэтому, это еще раз доказывает, что не существует "мужских" и "женских" профессий. Даже сегодня женщины продолжают бороться за равноправие и доказывают, что могут выполнять обязанности не хуже мужчин.