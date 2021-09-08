Жінку вигнали з літака через недоречний одяг: що на ній було

Американка стверджує, що їй не дозволили перебувати в літаку через недоречний топ. Він був дещо коротким – в жінки було видно живіт. Ситуацію намагались вирішити навіть поліцейські.

Інцидент трапився на одному з рейсів авіакомпанії Alaska Airlines. Блогерка Рей Лін Говард одягнула коротенький сірий топ, який не сподобався стюардесам. Вони попросили жінку накинути щось зверху, щоб ніхто не бачив її живота. Жінка погодилася це зробити.

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Потім вони знову підійшли до мене і сказали, що я не можу це носити. В мене було видно живіт, тому це недоречно, – розповідає Рей.

Жінку попросили одягнути щось довше, щоб ніхто не бачив живота. Вона це зробила, але його все одно було видно / Скриншот тікток fattrophywife

Представники авіакомпанії тричі просили її вирішити ситуацію, що трішки рознервувало жінку. Вона просто сказала: "Якщо ви збираєтеся вигнати мене, то зробіть це". Дивовижно, але так і сталося: стюардеса викликала місцеву поліцію аеропорту – жінку просто вивели з рейсу.

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В компанії оперативно відреагували на цей неприємний інцидент. Вони повернули жінці гроші за три місця, які вона бронювала, а також подарували промокод зі знижкою. Попри це, в Alaska Airlines зазначили, що пасажири мають дотримуватися відповідного дрес-коду.

Вимога – просто охайний зовнішній вигляд. Брудний чи подертий одяг та босі ноги – це неприпустимо… Люди, які обслуговують політ, мають право відмовити клієнту в поїздці через недоречний одяг, – пояснили в компанії.

Відео, як поліцейські супроводжують жінку із літака, стало досить популярним у тіктоці. Його переглянули понад 2 мільйони разів.