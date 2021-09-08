Инцидент случился на одном из рейсов авиакомпании Alaska Airlines. Блогерша Рэй Лин Ховард надела короткий серый топ, который не понравился стюардессам. Они попросили женщину накинуть что-то сверху, чтобы никто не видел ее живота. Женщина согласилась это сделать.

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Затем они снова подошли ко мне и сказали, что я не могу это носить. У меня было видно живот, поэтому это неуместно, – рассказывает Рэй.

Женщину попросили одечть что-то более длинное, чтобы никто не видел ее живота. Она это сделала, но его все равно было видно / Скриншот тикток fattrophywife

Представители авиакомпании трижды просили ее решить сложившуюся ситуацию. Это ей не понравилось. Она просто сказала: "Если вы собираетесь выгнать меня, то сделайте это". Удивительно, но так и произошло: стюардесса вызвала местную полицию аэропорта – женщину просто вывели из рейса.

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В компании оперативно отреагировали на этот неприятный инцидент. Они вернули женщине деньги за три места, которые она бронировала, а также подарили промокод со скидкой. Несмотря на это, в Alaska Airlines отметили, что пассажиры должны соблюдать соответствующий дресс-код.

Требование – просто опрятный внешний вид. Грязная или рваная одежду и босые ноги – это недопустимо ... Люди, которые обслуживают полет, имеют право отказать клиенту в поездке из-за неуместной одежды, – объяснили в компании.

Видео, как полицейские сопровождают женщину с самолета, стало довольно популярным в тиктоке. Его посмотрели более 2 миллионов раз.