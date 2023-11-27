Стрижка справді може створити чи зруйнувати образ людини.Про те, які зачіски будуть в тренді у 2024 році – читайте у тексті 24 Каналі.

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Багатошаровість – головний тренд

Вона простежуватиметься у всіх жіночих стрижках, навіть каре.

Шари можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні шари видимі та допомагають створювати форму стрижки. Внутрішні шари знаходяться всередині встановленої форми, створюючи повітряні кишені, піднімаючи волосся та створюючи об'єм.

Трендові жіночі стрижки 2024 року, в яких простежується багатошаровість:

Багатошаровий піксі;

Багатошаровий бікси;

Багатошарове каре;

Багатошаровий боб;

Багатошаровий каскад;

Багатошаровість у стрижках сезону 2024 добре поєднується з волоссям різної текстури та довжини. Короткі жіночі стрижки точно будуть у тренді цього сезону, а багатошаровість додасть їм обсягу та текстури.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.

Чубчик у трендових жіночих стрижках

Стрижки з чубчиком можуть підкреслити найкращі риси та доповнити індивідуальність. При цьому чубчик здатний омолодити образ. Стрижка середньої довжини з чубчиком – безумовно, один із найшикарніших варіантів.

У тренді чубчик двох видів. Подовжений бічний чубчик, що доходить до вилиць поєднується з усіма видами стрижки, від коротких зачісок до довгих. Крім цього, прямий тонкий чубчик, який прикриває брови, – це більш тонкий варіант чубчика, який надає стиль довгим стрижкам і на середню довжину.