Як доглядати за жирним волосся, щоб воно довше залишалося чистим: секрети від дерматолога

Власниці жирного волосся змушені чи не щодня мити волосся. Тому, щоб пасма довше залишалися чистими й зберігали свіжість, необхідно правильно доглядати за шкірою голови.

Зіркова дерматологиня Шерін Ідріс поділилася секретами, як доглядати за жирним волоссям. До слова, саме до неї за порадами звертаються голлівудські зірки Емілі Ратаковскі, Ешлі Грем, Палома Ельсессер та інші.

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Особливості догляду за жирним волоссям

Жирне волосся потребує особливого догляду, тому дерматологиня радить звернути увагу на засоби, які містять у складі саліцилову кислоту. Шерін Ідріс пояснила, що саліцилова кислота налужить до ВНА-кислот і з нею добре знайомі ті, хто має жирну шкіру обличчя, розширені пори та проблемну шкіру. Річ у тім, що вона чудово взаємодіє зі шкірним салом, розріджує його та допомагає очистити пори.

Саме тому дерматологиня радить обирати шампуні, які мають у своєму складі саліцилову кислоту. Застосування засобів з ВНА-кислотою у довгостроковій перспективі також може знизити утворення себуму.

Власницям жирного волосся також варто звернути увагу на сухі шампуні. Багато хто використовує неправильно, розпилюючи його тоді, коло волосся вже стало жирним. Однак використовувати сухий шампунь на чисте волосся. Так, вимиті пасма необхідно повністю висушити, а потім – на корені нанести сухий шампунь. Після цього його треба залишити на кілька хвилин. Після цього голову треба ретельно витерти рушником, щоб прибрати залишки спрею.



Як правильно мити жирне волосся / Фото Freepik

Проконсультувавшись з трихологом або дерматологом, також можна скористатися пілінгом для шкіри голови. Однак робити це варто лише після того, як фахівець надасть відповідні рекомендації.

Як правильно мити жирне волосся

Американський стиліст Кріс Венцель переконаний, що жирне волосся довше буде чистим, якщо його правильно вимити. Так, він дає кілька рекомендацій, які допоможуть у цьому: