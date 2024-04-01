Звездный дерматолог Шерин Идрис поделилась секретами, как ухаживать за жирными волосами. К слову, именно к ней за советами обращаются голливудские звезды Эмили Ратаковски, Эшли Грэм, Палома Эльсессер и другие.

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Особенности ухода за жирными волосами

Жирные волосы требуют особого ухода, поэтому дерматолог советует обратить внимание на средства, которые содержат в составе салициловую кислоту. Шерин Идрис объяснила, что салициловая кислота относится к ВНА-кислотам и с ней хорошо знакомы те, кто имеет жирную кожу лица, расширенные поры и проблемную кожу. Дело в том, что она прекрасно взаимодействует с кожным салом, разжижает его и помогает очистить поры.

Именно поэтому дерматологиня советует выбирать шампуни, которые имеют в своем составе салициловую кислоту. Применение средств с ВНА-кислотой в долгосрочной перспективе также может снизить образование себума.

Обладательницам жирных волос также стоит обратить внимание на сухие шампуни. Многие используют неправильно, распыляя его тогда, круг волос уже стал жирным. Однако использовать сухой шампунь на чистые волосы. Так, вымытые пряди необходимо полностью высушить, а затем – на корни нанести сухой шампунь. После этого его надо оставить на несколько минут. После этого голову надо тщательно вытереть полотенцем, чтобы убрать остатки спрея.



Как правильно мыть жирные волосы / Фото Freepik

Проконсультировавшись с трихологом или дерматологом, также можно воспользоваться пилингом для кожи головы. Однако делать это стоит только после того, как специалист предоставит соответствующие рекомендации.

Как правильно мыть жирные волосы

Американский стилист Крис Венцель убежден, что жирные волосы дольше будут чистыми, если их правильно вымыть. Так, он дает несколько рекомендаций, которые помогут в этом: