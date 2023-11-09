Для того, щоб зміна кольору волосся була вдалою, потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Про них – читайте у тексті 24 Каналу.

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Визначте свій тон шкіри

Саме це є головним для вибору правильного кольору волосся. Теплі відтінки шкіри (жовтий, золотистий і персиковий) найкраще виглядають у поєднанні з такими ж теплими відтінками волосся: золотисто-русявим, медово-коричневим та мідно-червоним.

А холодні тони шкіри (рожеві, червоні та сині) найкраще виглядають у поєднанні з такими ж холодними кольорами: попелясто – русявим, платиново – русявим та холодно – русявим.

Зверніть увагу на свій колір очей

Наприклад, зелені та коричневі очі чудово підкреслять теплі каштанові кольори. Тоді як блакитні та сірі очі варто підкреслити більш холодними тонами: платиновим блондом або попелясто-коричневим.



Перед зміною кольору потрібно врахувати багато факторів / Pexels

Визначте свій натуральний колір волосся

Якщо ви прагнете ледь помітних змін, виберіть колір на два тони світліший або темніший за ваш відтінок. Якщо ви плануєте більш кардинальне перевтілення, виберіть тон, який буде значно відрізнятися від вашого природного тону.

Врахуйте ваш спосіб життя

Важливо визначити скільки часу ви готові приділяти догляду за волоссям. Якщо його не так багато, оберіть близьку до вашого натурального кольору волосся фарбу, або таку, яка буде красиво відростати і не потребуватиме повторного нанесення кожні кілька тижнів. Якщо ж готові приділяти зачісці достатньо часу, обирайте яскравий колір.

Зверніться до професіонала

Це найкращий варіант, якщо залишились сумніви. Експерт перукарської справи допоможе вам знайти той самий ідеальний колір, враховуючи всі вищеперераховані моменти. Також спеціаліст може поділитися корисними порадами щодо догляду за волоссям після процедури фарбування.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.