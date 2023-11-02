У мережі почали обговорювати метод, як визначити підходить вам довге, чи коротке волосся. У чому він полягає та як ним скористатися – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Потрібні дві ручки та вимірювальна стрічка

Для того, аби визначити, яка довжина волосся підходить вам більше, потрібні дві ручки та вимірювальна стрічка. Спочатку одну ручку треба тримати вертикально до мочки вуха.

Потім візьміть другу ручку необхідно помістити горизонтально під підборіддям так, щоб дві ручки разом утворювали прямий кут.

Тією ручкою, яка перебуває горизонтально, потрібно залишити слід на тій, яку ви тримаєте вертикально. Далі потрібно стрічкою виміряти відстань до позначки на цій ручці.



Для цього методу потрібно дві ручки та вимірювальна стрічка / Скриншот відео із лайфхаком

Як зрозуміти результати

Те, яка довжина волосся пасує вам залежить від відстані, яка у вас вийде. Якщо відстань від кінчика вуха до ручки менша, аніж 5,5 сантиметрів, то коротка стрижка вам пасуватиме, якщо ж відстань більша, то більше підійде довге волосся.

Водночас варто пам'ятати, що це – не істина в останній інстанції, тож дослухатися до цієї поради чи ні – особиста справа кожного, адже кожна людина та її стиль унікальні.

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