Бабуся з США поділилась цікавим різдвяним лайфхаком, який використовує щороку. Тож якщо після святкування у вас залишилось трохи їжі, розповідаємо далі, що з нею робити.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Що робити із залишками їжі після Різдва

Бабуся Барбара Костелло полюбляє ділитись в мережі своїми лайфхаками, які спрощують життя. Жінка має неабиякий досвід, тому у її тіктоці можна знайти чимало корисних порад. Підписники з нетерпінням чекають нових відео з рецептами та хитрощами від жінки.

Зокрема одну з них вона приберегла і опублікувала напередодні Різдва та розповіла, що можна робити із їжею, яка залишилась після святкування. Жінка вже давно разом із продуктами для приготування різдвяної вечері в магазині купує одноразові форми для випікання кексів з фольги.



Лайфхак зі стравами, які залишились після Різдва / Скриншот з відео

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Вранці після святкування вона заповнює їх ставами, які залишилось: підливою, картоплею та іншими, і порційно віддає своїм дітям та внукам додому. Попередньо такий "бокс" з їжею можна розігріти у духовці і повноцінний обід готовий. Головна перевага у тому, що форми чудово підходять для транспортування страв і не потрібно використовувати незліченну кількість контейнерів для їжі.

Тож і ви не забудьте прихопити кілька форм та використайте цей лайфхак, щоб "подарувати друге життя" своїм стравам.