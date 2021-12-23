Зникла безвісти донька написала лист батькам: її не було 5 років

У 2013 році у Флориді зникла 14-річна дівчина, яка зібрала речі у валізу і пішла з дому. Протягом 5 років батьки шукали свою доньку і не втрачали надії на те, що вона жива.

Через 5 років після зникнення дівчина вирішила повідомити батькам, що вона жива, і написала лист. Вони були шоковані та щасливі.

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Дівчина написала лист через 5 років після зникнення

Уявити біль, який довелось пережити батькам, дуже складно. Вони з кожним роком втрачали надію на те, що їхня донька жива та здорова. Коли Емілі пішла з дому, їй було лише 14. Через 5 років після втечі дівчина вирішила повідомити, що вона жива та почувається у безпеці. Проте вона так і не розкрила своє місцеперебування.

Ми витратили так багато часу, сподівались, молилися, мріяли. Тому просто знати, що вона жива, вона в безпеці та вона здорова – це найдивовижніша новина, яку я можу собі уявити,

– розповідає двоюрідна сестра Емілі.



Дівчина втекла з дому, коли їй було 14 / Фото Unsplash

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Згодом після того, як батьки отримали лист, місцеві органи підтвердили, що його справді надіслала Емілі Вінелл Пол. Для цього дівчина повинна була зв'язатись з офісом шерифа в серпні 2018 року. На той час вона вважалась зниклою безвісти. Коли мати Емілі дізналась, що її донька жива, вона була дуже щасливою і вирішила поділитись цією чудовою новиною у фейсбуці.

Востаннє батьки бачили дівчину перед її зникненням у квітні 2013 року. Тоді вона залишила лист, де повідомила про своє рішення піти з дому.