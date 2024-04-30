Сума, яку виручили за річ, у десять разів перевищує очікувану. Скільки коштував годинник та що про нього відомо, розповідаємо далі.

До теми Двері з фільму "Титанік" та сукню Роуз продали на аукціоні: скільки за них отримали

Скільки на аукціоні виручили за годинник найбагатшої людини "Титаніка"

Золотий годинник Джона Джейкоба Астора IV, члена багатої родини Асторів і найбагатшої людини на борту "Титаніка", продали на аукціоні за рекордні 1,485 мільйона доларів. Сума, яку вдалося виручити, у десять разів перевищує очікувану.

Така висока ціна продажу встановила новий світовий рекорд для пам’ятних речей "Титаніка",

– сказав директор аукціонного дому Ендрю Олдрідж.

Сам же Джон Астор був одним із приблизно 1500 людей, які загинули, коли "Титанік" затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом. Його вагітна дружина Мадлен вижила.

Годинник чоловіка був одним із відомих предметів з корабля, які були продані на нещодавньому аукціоні. Також там була представлена валіза зі скрипкою на якій грав керівник оркестру "Титаніка", а також книжка, яка документує розклад подорожей судна.

Як виглядає унікальний годинник: дивіться фото

Ціни на ці унікальні пам’ятки історії відображають не тільки їх важливість, але й постійний інтерес до історії "Титаніка" та пам’яті його пасажирів і екіпажу,

– додав Олдрідж.

За даними аукціонного дому, годинник був серед особистих речей, знайдених разом з тілом Астора після затоплення "Титаніка". Він також мав при собі золоті запонки, каблучку з діамантом, гроші та кишенькову книжку.

Спершу усі ці речі були відправлені його синові Вінсенту Астору, який повністю відновив годинник, щоб він працював.

У 1935 році Вінсент подарував сімейну реліквію на хрестини синові Вільяма Доббіна IV, виконавчого секретаря Джона Астора. Родина зберігала предмет до кінця 1990-х років, коли він був вперше виставлений на аукціон.

Тоді годинник придбав неназваний колекціонер зі США і побачити унікальну знахідку можна було в кількох музеях.