Дівчина перебувала якраз у стані ейфорії після омріяної пропозиції вийти заміж, коли їй у фейсбуці прийшло повідомлення від незнайомки. Та стверджувала, що вже 9 років зустрічається з її нареченим.
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Дівчина дізналась про подвійне життя нареченого
Убита горем наречена поділилась у відео своєю болючою історією. Вона тривалий час зустрічалась із хлопцем, була в нього закохана та отримала пропозицію. Тоді їй написала ще одна його дівчина і сказала, що вони зустрічаються вже тривалий час.
Я отримую випадкове повідомлення у Facebook від жінки, яка запитує, які мої стосунки з хлопцем, який щойно зробив мені пропозицію, тому що це був її хлопець,
– розповіла дівчина.
Наречена дізналась про подвійне життя коханого / Фото Unsplash
Вона також розповіла, що у хлопця є два будинки, і він приховує це від дівчат. Це дає йому можливість вдало вести подвійне життя. Після такої інформації дівчина була розбита та розчарована.
Зараз вона ділиться, що ця ситуація навчила її не сліпо довіряти людям, а перевіряти та ретельніше придивлятись до хлопців.