Зустрічався з одною, а освідчився іншій: як викрили подвійне життя хлопця

Отримати пропозицію та омріяну каблучку від коханого чоловіка – це найчарівніше, що може трапитись. Так думала і одна користувачка тіктоку, поки не дізналась про тотальну брехню.

Дівчина перебувала якраз у стані ейфорії після омріяної пропозиції вийти заміж, коли їй у фейсбуці прийшло повідомлення від незнайомки. Та стверджувала, що вже 9 років зустрічається з її нареченим.

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Дівчина дізналась про подвійне життя нареченого

Убита горем наречена поділилась у відео своєю болючою історією. Вона тривалий час зустрічалась із хлопцем, була в нього закохана та отримала пропозицію. Тоді їй написала ще одна його дівчина і сказала, що вони зустрічаються вже тривалий час.

Я отримую випадкове повідомлення у Facebook від жінки, яка запитує, які мої стосунки з хлопцем, який щойно зробив мені пропозицію, тому що це був її хлопець,

– розповіла дівчина.



Наречена дізналась про подвійне життя коханого / Фото Unsplash

Вона також розповіла, що у хлопця є два будинки, і він приховує це від дівчат. Це дає йому можливість вдало вести подвійне життя. Після такої інформації дівчина була розбита та розчарована.

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Зараз вона ділиться, що ця ситуація навчила її не сліпо довіряти людям, а перевіряти та ретельніше придивлятись до хлопців.