Зустрічається з чоловіком, щоб помститись колишньому: жінка ненавидить себе через це

Жінка дізналась про роман чоловіка, вигнала його, а тоді подумала помститись.

Вона досі любить свого чоловіка, але не може позбутись образи. Саме тому жінка подумала про взаємну зраду.

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Зустрічається з іншим заради помсти

Зовсім недавно жінка дізналась про те, що її чоловік зраджує їй з іншою. Вона була дуже розлючена, тому захотіла розірвати стосунки, навіть попри те, що любила свого коханого. Чоловік своєю чергою також благав жінку залишитись і дати йому ще один шанс.

Я збожеволіла і спочатку викинула його, але він закінчив роман, був сповнений докорів сумління і благав про ще один шанс,

– розповідає вона.

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Жінки вирішила помститись / Фото Unsplash

Тоді жінка подумала помститись, познайомилась в Інтернеті з чоловіком та захотіла зустрітись. Це ще більше ускладнило ситуацію, адже тепер вона почувається гірше.

Секс чудовий, але я його не люблю, і мені погано, бо я знаю, що роблю це, щоб завдати шкоди своєму чоловікові,

– ділиться жінка.

Експертка Колін Нолан рекомендує жінці покінчити з цим безладом у житті і вирішити, що для неї важливо. До того ж потрібно бути чесною зі своїм чоловіком щодо позашлюбних махінацій. Можна провести разом терапію та вияснити, чому це відбувалось, чого не вистачало. Це не гарантує порятунок стосунків, але ви точно будете знати, що пішло не так.