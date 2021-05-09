Звідки у вині аромат яблук: розповідає сомельє

Фруктовий аромат – звичайна річ для вина. Тож наступного разу не дивуйтесь, коли, піднісши до губ келих із вином, ви відчуєте запах свіжих яблук.

Продовжуємо досліджувати незвичайні винні аромати. Цього разу Сомельє в зелених штанях розкриє нам таємниці яблучних ароматів. Експерт розповість, звідки у вина запах кислих зелених чи стиглих червоних яблук і в яких саме винах його можна відчути.

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Які вина пахнуть яблуками

Яблука бувають різні. Є зелені й такі кислі, що рот наповнюється слиною, щойно відкусиш. І пахнуть вони так само – свіжо, "зелено", "хрустко". Саме такий аромат ви відчуєте в сухих білих винах, вироблених у прохолодному кліматі. Приміром, у таких, як:

бургундські Шаблі,

німецькі та австрійські Рислінґи, Ґрюнер вельтлінер,

Совіньйон блан та Мюскаде з Долини Луари

й навіть Blanc de Blancs із Шампані.

Аромати більш стиглих та червоних яблук можна розрізнити в білих винах:

Шенен блан,

Піно ґрі,

Верментіно.

Загалом, яблучні ноти – ознака молодих, свіжих білих вин.

Аромати яблук відчуваються в білих винах / Фото Unsplash

Як вино отримує яблучне звучання

Вино містить яблучну кислоту – так-так, ту, що в яблуках. Саме вона видає дзвінкі яблучні ноти у вашому бокалі! Утім, це не завжди круто. Іноді у вині їх не має бути чутно. Наприклад, яблучний запах у червоних вин чи білих, із сорту Шардоне, винороби вважають небажаним – і, щоб виправити ситуацію, удаються до малолактичної, або яблучно-молочної, ферментації.

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Фруктовий аромат вину дає яблучна кислота / Фото Сомельє в зелених штанях

Під час цього процесу особливі бактерії переробляють яблучну кислоту на молочну – ту саму, яку містять молочні продукти! Завдяки цьому червоні вина стають менш різкими та кислотними, а біле Шардоне отримує більше вершкових нот в ароматі та смаку. Цікаве перетворення, правда ж?

Отже, дегустуйте сухі білі й насолоджуйтесь їх яблучним звучанням!