Звідки у вині може взятися аромат буряка: пояснює сомельє

У вині можна відчути різні-різні аромати. Але буряк… Справді? Як він може взятися у вині – пояснює Сомельє в зелених штанях.

Аромат буряка належить до категорії так званих "землистих" ароматів. Деякі експерти навіть відносять його до типу "пікантних", бо вони, звісно ж, не звикли до нашого борщу.

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Звідки вино може отримати аромат буряка

На відміну від борщу, аромат буряка потрапляє у вино не з самого коренеплоду. За наявність цього аромату відповідає хімічне поєднання, що зветься геосмін. Це та сама сполука, що формує так званий петрікор – аромат вологої землі, дощу, талого снігу і прісної води.

Відомо, що геосмін є продуктом метаболізму бактерій, що живуть в ґрунті. Коли земля волога, бактерії активно розмножуються та утворюють у процесі своєї життєдіяльності геосмін. Людський ніс до нього надзвичайно чутливий – цю чутливість ми отримали в процесі еволюції, бо геосмін для нас є маркером вологи та прісної води.

Буряк можна відчути у вині / Фото Unsplash

Наявність геосмінових землистих ароматів у вині іноді вважають ознакою дефекту. Ці аромати можуть бути результатом того, що виноград був уражений пліснявою. Але, як каже Рішар Пфістер, відомий енопарфюмер (так, це єдина у світі людина, що має таку професію!), якщо інтенсивність того чи іншого пікантного аромату у вині вас не дратує, він не є дефектом.

Яке вино має аромат буряка

Геосміновий аромат бурячка є характерною ознакою деяких сортів винограду, наприклад, Піно Нуару. Інші сорти, що відомі своїм землистим профілем, – це Санджовезе, Небіоло, Каберне Совіньйон, Каберне Фран, Мерло, Темпранільйо і Менсія. Крім сорту винограду, на наявність аромату бурячка та інших землистих ароматів впливає місце, де цей виноград зростав.

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Які вина містять в собі аромат буряка / Фото Сомельє в зелених штанях

У більш холодному кліматі, як-от у багатьох класичних регіонах Старого Світу, а також у деяких частинах Чилі та Південної Африки, виноград накопичує менше цукру, ніж у спекотному кліматі. Вина з нього виходять менш фруктові та мають землисті нотки. Чудовий приклад – "бурячковий", землистий Піно Нуар з Бургундії у порівнянні зі стиглим, ягідно-фруктовим Піно Нуаром із Каліфорнії.