Откуда у вина аромат свеклы: объясняет сомелье

В вине можно ощутить самые разные ароматы. Но чтобы запах свеклы... Неужто и вправду? Откуда ему взяться в вине? Секрет раскрывает Сомелье в зеленых штанах.

Аромат свеклы принадлежит к категории так называемых "землистых". А некоторые западные эксперты относят его к "пикантным", ибо для них свекла, конечно же, не ассоциируется с нашим борщом.

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Что придает вину аромат свеклы

В отличие от борща, аромат свеклы вину сообщает не сам корнеплод, а химическое соединение геосмин. Именно это вещество отвечает так называемый петрикор – аромат влажной земли, дождя, талого снега и пресной воды.

Геосмин является продуктом метаболизма бактерий, живущих в почве. Наше обоняние к нему чрезвычайно чувствительно. Эта чувствительность развилась в процессе эволюции: геосмин был для древнего человека маркером влаги и пресной воды.

Свеклу можна почувствовать в вине / Фото Unsplash

Землистый аромат иногда считают дефектом вина, ведь он может свидетельствовать о том, что виноград был поражен плесенью. Но, как говорит известный энопарфюмер Ришар Пфистер (да, это единственный в мире человек с такой ​​профессией!), если интенсивность того или иного пикантного аромата в вине вас не раздражает – значит, это не дефект.

Какое вино пахнет свеклой

Геосминовий аромат свеклы является характерным признаком некоторых сортов винограда, например Пино-Нуара. Землистый аромат также присущ сортам Санджовезе, Неббиоло, Каберне-Совиньон, Каберне-Фран, Мерло, Темпранильо и Менсия. Помимо собственно сорта свекольный и другие землистые ароматы вину придает место, где произрастал виноград.

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Какие вина имеют аромат свеклы / Фото Сомельє в зелених штанях

В относительно прохладном климате, например, во многих классических регионах Старого Света, а также в некоторых частях Чили и Южной Африки, виноград накапливает меньше сахара, чем под жарким солнцем. Вина из него получаются менее фруктовыми и с землистыми нотками. Настоятельно рекомендуем оценить землистый, "свекольный" Пино-Нуар из Бургундии на фоне зрелого, ягодно-фруктового Пино-Нуара из Калифорнии.