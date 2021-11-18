Користувачі Reddit з усього світу похвалилися шевелюрами, які їм вдалося відростити за кілька років. Вони ще раз доводять, що довге волосся прекрасно личить не тільки жінкам, але й чоловікам.

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"Якщо ви відрощуєте волосся, то не здавайтеся. Результат вартує цих зусиль"

Фото reddit astralprojectlucid

Ого!

Фото reddit michaelrichardhall

У хлопця ще й дуже цікавий колір волосся

Фото reddit 7h3C47

Можна йти в моделі

Фото reddit BadrGames

Мінус довгого волосся та бороди з вусами

Фото reddit SsshcubaSsshteve

Вау!

Фото reddit Theimmortalboi

Чудові кудрі!

Фото reddit whorsebitch

Круто!

Фото reddit pixelbased

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Цікаво, скільки років хлопець його відрощував

Фото reddit ISkateboard

Нічого собі!

Фото reddit jwdealba