Пользователи Reddit со всего мира похвастались шевелюрами, которые удалось отрастить за несколько лет. Они еще раз доказывают, что длинные волосы прекрасно подходят не только женщинам, но и мужчинам.
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"Если вы отращиваете волосы, то не сдавайтесь. Результат стоит этих усилий"
Фото reddit astralprojectlucid
Ого!
Фото reddit michaelrichardhall
У парня еще и очень интересный цвет волос
Фото reddit 7h3C47
Можно идти в модели
Фото reddit BadrGames
Минус длинных волос и бороды с усами
Фото reddit SsshcubaSsshteve
Вау!
Фото reddit Theimmortalboi
Прекрасные кудри!
Фото reddit whorsebitch
Круто!
Фото reddit pixelbased
Интересно, сколько лет парень их выращивал
Фото reddit ISkateboard
Ничего себе!
Фото reddit jwdealba