10 чоловіків, які відростили неймовірно розкішне волосся: круті фото
18 листопада 2021 , 20:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ці чоловіки одного разу наважилися відростити довгу шевелюру – і більше не хочуть з нею прощатися. Вони неймовірно задоволені результатом, хоч і таке волосся потребує серйозного догляду.
Користувачі Reddit з усього світу похвалилися шевелюрами, які їм вдалося відростити за кілька років. Вони ще раз доводять, що довге волосся прекрасно личить не тільки жінкам, але й чоловікам.
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"Якщо ви відрощуєте волосся, то не здавайтеся. Результат вартує цих зусиль"
Фото reddit astralprojectlucid
Ого!
Фото reddit michaelrichardhall
У хлопця ще й дуже цікавий колір волосся
Фото reddit 7h3C47
Можна йти в моделі
Фото reddit BadrGames
Мінус довгого волосся та бороди з вусами
Фото reddit SsshcubaSsshteve
Вау!
Фото reddit Theimmortalboi
Чудові кудрі!
Фото reddit whorsebitch
Круто!
Фото reddit pixelbasedДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Цікаво, скільки років хлопець його відрощував
Фото reddit ISkateboard
Нічого собі!
Фото reddit jwdealba