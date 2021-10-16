Перед вами добірка курйозних випадків в аеропортах з усього світу, які потішили багатьох людей. Хтось підкорив усіх своїм зовнішнім виглядом, а дехто просто потрапив в настільки незручну ситуацію, що і смішно, і аж трішки ніяково. Обіцяємо, буде весело. Поїхали!
Цікаво Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці
Захист – 100%
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Хтось хотів взяти з собою м’ясо
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Туалети – два, а папір – один
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Ідеальний костюм на зимові свята!
Фото reddit smacktip
Хтось вирішив провезти дуже-дуже багато печива!
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Хлопець втомився чекати на літак, тому під’єднав свою приставку до телевізора й почав бавитися
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Щоб не загубити!
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Клас!
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Бюджетний відпочинок
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Так багато питань і так мало відповідей...
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