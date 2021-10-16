Перед вами добірка курйозних випадків в аеропортах з усього світу, які потішили багатьох людей. Хтось підкорив усіх своїм зовнішнім виглядом, а дехто просто потрапив в настільки незручну ситуацію, що і смішно, і аж трішки ніяково. Обіцяємо, буде весело. Поїхали!

Цікаво Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці

Захист – 100%

Фото reddit Stockjock1

Хтось хотів взяти з собою м’ясо

Фото reddit leftleaningmexican

Туалети – два, а папір – один

Фото reddit defineyoursound

Ідеальний костюм на зимові свята!

Фото reddit smacktip

Хтось вирішив провезти дуже-дуже багато печива!

Фото reddit Moviebrainrot

Хлопець втомився чекати на літак, тому під’єднав свою приставку до телевізора й почав бавитися

Фото reddit beardedbarnabas

Щоб не загубити!

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Клас!

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Бюджетний відпочинок

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Так багато питань і так мало відповідей...

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