Перед вами подборка курьезных случаев в аэропортах по всему миру, которые порадовали многих людей. Кто-то покорил всех своим внешним видом, а некто просто попал в столь неудобную ситуацию, что и смешно, и даже немного неловко. Обещаем, будет весело. Поехали!

Интересно Ужин с вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi и телятина на кости

Защита – 100%

Фото reddit Stockjock1

Кто-то хотел взять на борт мясо

Фото reddit leftleaningmexican

Туалеты – два, а бумага – одна

Фото reddit defineyoursound

Идеальный костюм на зимние праздники!

Фото reddit smacktip

Кто-то решил провезти очень-очень много печенья!

Фото reddit Moviebrainrot

Парень устал ждать самолет, поэтому подсоединил свою приставку к телевизору и начал играть

Фото reddit beardedbarnabas

Чтобы не потерять!

Фото reddit johnheartless

Клас!

Фото reddit MyNameIsntPatrick

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Бюджетный отдых

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Так много вопросов и так мало ответов...

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