10 диваків, які насмішили людей в аеропортах: кумедні фото

16 жовтня 2021 , 10:09
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Джерело:

Reddit

Кумедні ситуації в аеропортах – не рідкість. Де багато людей з різних країн світу – там завжди можна побачити щось цікаве та нестандартне. Тому частіше оглядайте в різні боки!

Перед вами добірка курйозних випадків в аеропортах з усього світу, які потішили багатьох людей. Хтось підкорив усіх своїм зовнішнім виглядом, а дехто просто потрапив в настільки незручну ситуацію, що і смішно, і аж трішки ніяково. Обіцяємо, буде весело. Поїхали!

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Автор: Петро Синєокий