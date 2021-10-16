10 диваків, які насмішили людей в аеропортах: кумедні фото
Джерело:Reddit
Кумедні ситуації в аеропортах – не рідкість. Де багато людей з різних країн світу – там завжди можна побачити щось цікаве та нестандартне. Тому частіше оглядайте в різні боки!
Перед вами добірка курйозних випадків в аеропортах з усього світу, які потішили багатьох людей. Хтось підкорив усіх своїм зовнішнім виглядом, а дехто просто потрапив в настільки незручну ситуацію, що і смішно, і аж трішки ніяково. Обіцяємо, буде весело. Поїхали!
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