Проте у процесі знайомства трапляється чимало диваків, які часто ставлять нетипові питання. Ми підготували добірку кумедних питань, які жінки коли-небудь отримували у додатках для знайомств.
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Дивні питання, які жінки отримували під час знайомств
- Дівчина розповіла про кепський день на роботі, на що хлопець відповів: "Ну, мабуть, навіть жінка, яка працює, може бути привабливою".
- Один хлопець вирішив одразу попитати про найважливіше і написав: "Що ти принесеш до столу?".
- Поспішати з плануванням майбутнього при знайомстві не варто, адже це може відлякати. Так трапилось з хлопцем, який ну дуже активно шукав собі жінку: "Ти візьмеш моє прізвище, якщо ми одружимося?".
- Дівчина в описі у додатку для знайомств уточнила, що належить до бісексуалів, а згодом отримала дивне повідомлення від хлопця: "Чи я достатньо привабливий чоловік, щоб виправити вас?".
Знайомство онлайн дуже цікаве / Фото Unsplash
- Часом знайомство – це не лише банальні розмови, а й цікаві дискусії. У однієї віртуальної пари зав'язалась розмова про біткойни, хлопець уточнив, чи дівчина щось знає про це, а згодом написав: "Але ви жінка, чому ви знаєте про криптовалюту?".
- Дівчину відлякало дивне запитання: "Які у вас стосунки з татом?".
- Суперхуді дівчата частенько страждають від дивних коментарів. Одна з таких отримала повідомлення від хлопця, який запитав, чи у неї анорексія, а потім додав: "Ой, вибачте. Ви повинні їсти більше".
- Компліменти також можуть відлякати: "Так, ти мила, але ти вмієш розмовляти?".
Хлопець повеселив дівчину компліментом / Фото Unsplash
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- Один користувач під час спілкування вирішив поцікавитись, скільки заробляє дівчина, а тоді додав: "Якщо у нас все буде добре, ти була б готова кинути роботу, чи не так? Я просто не почувався б комфортно з дружиною, яка заробляє більше, ніж я, це неправильно".
- Хлопець запропонував дівчині змінити зачіску і написав: "Чи думали ви коли-небудь відростити довше волосся?".