Дівчина, на ім'я Ло розповіла у тіктоці, як змусила колишнього знайомого заплатити за брехню. Вона вистежила його і підставила.
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Дівчина провчила зрадника
Ло випадково дізналась, що хлопець її найкращої подруги зраджує з іншою. Вона змогла його вистежити за допомогою машини, яку він припаркував біля дому своєї нової коханки. Дівчина була обурена і розлючена. Вона випадково звернула увагу, що машина її знайомого припаркована неправильно і вирішила цим скористатись.
У нього не було квитка на паркування, тому я зателефонувала і відбуксувала його машину,
– сказала вона.
Після цього Ло сказала, що тепер у хлопця буде можливість залишитись у будинку нової дівчини та провести з нею більше часу. Іронічно додавши, що її вчинок – це вчинок "справжнього друга".
Знайшла зрадника через авто / Фото Unsplash
Відео у тіктоці переглянуло чимало користувачів і майже всі вони були в захваті від вчинку дівчини та хвалили її:
- "Нам усім потрібні такі друзі, як ти".
- "Ви отримуєте нагороду "Краща подружка року!".
- "Якщо дружба не на такому рівні… Я не хочу її мати".
Дехто все ж порекомендував триматись дівчині осторонь чужих відносин і не приймати рішення замість подруги:
- "Це проблема. Ви всі займаєтесь чужою справою, крім своєї".
- "Ви повинні займатися своїми справами. Знайдіть собі чоловіка, тоді не будете встигати дивитися за чужим".
Але дівчина не сприймає серйозно такі коментарі, адже частенько перевіряє хлопців подруг на вірність і називає себе "шахрайським детективом".