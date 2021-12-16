Девушка, по имени Ло рассказала в тиктоке, как заставила бывшего знакомого заплатить за ложь. Она выследила его и подставила.

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Девушка проучила предателя

Ло случайно узнала, что парень ее лучшей подруги изменяет с другой. Она смогла его выследить с помощью машины, которую он припарковал у дома своей новой любовницы. Девушка была возмущена и взбешена. Она случайно обратила внимание, что машина знакомого припаркована неправильно и решила этим воспользоваться.

У него не было билета на парковку, поэтому я позвонила по телефону и отбуксировала его машину,

– сказала она.

После этого Ло сказала, что теперь парень будет иметь возможность остаться в доме новой девушки и провести с ней больше времени. Иронически добавив, что его поступок – это поступок "настоящего друга".



Нашла предателя по авто / Фото Unsplash

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Видео в токтоке просмотрело немало пользователей и почти все они были в восторге от поступка девушки и хвалили ее:

"Нам всем нужны такие друзья, как ты".

"Вы получаете награду "Лучшая подружка года!".

"Если дружба не на таком уровне… Я не хочу ее иметь".

Некоторые все же порекомендовали держаться девушке в стороне от чужих отношений и не принимать решения вместо подруги:

"Это проблема. Вы все занимаетесь чужим делом, кроме своего".

"Вы должны заниматься своими делами. Найдите себе мужчину, тогда не будете успевать смотреть за чужим".