Шорти із шапок, моторошні в’язані ляльки й навіть "підставна бібліотека" – перед вами добірка оригінальних, а водночас дещо непрактичних речей, які люди зробили власноруч. Хтозна, можливо хтось оцінить таку безперечно креативну творчість!
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"Дружина буде продавати цих ляльок, а всі гроші віддасть на благодійність. Вона вишила аж 600 штук! Купіть хоч одну. Вони по всьому дому… Таке враження, ніби зараз на мене нападуть"
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Сумнівна ідея...
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Ні-ні-ні!
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Кому взагалі знадобиться несправжня бібліотека?
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Принаймні екологічно!
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Цікаво, а в чому сенс?
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Так, це справді цегла...
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Кумедно!
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Щось в цьому є!
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"Мій друг попрощався з дредами, тому його мама зшила "коврик" для кота
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