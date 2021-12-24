Шорты из шапок, жуткие вязаные куклы и даже "подставная библиотека" – перед вами подборка оригинальных, а вместе с тем немного непрактичных вещей, которые люди сделали своими руками. Кто знает, возможно кто-то оценит такое бесспорно креативное творчество!

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"Жена будет продавать этих кукол, а все деньги отдаст на благотворительность. Она вышила аж 600 штук! Купите хоть одну. Они по всему дому… Такое впечатление, будто сейчас на меня нападут"

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Сомнительная идея...

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Нет-нет-нет!

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Кому вообще понадобится фейковая библиотека?

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Хоть экологично!

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Интересно, а в чем смысл?

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Да, это действительно кирпичи...

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Забавно!

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Что-то в этом есть!

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"Мой друг попрощался с дредами, поэтому его мама сшила "коврик" для кота



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