10 дивних речей, які люди зробили власноруч: кумедні фото

24 грудня 2021 , 07:28
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Джерело:

Reddit

Люди, які придумали ці неоднозначні речі, точно мають неймовірно бурхливу уяву. Та все ж після перегляду їхніх творінь виникає логічне питання: "Навіщо вони це придумали?"

Шорти із шапок, моторошні в’язані ляльки й навіть "підставна бібліотека" – перед вами добірка оригінальних, а водночас дещо непрактичних речей, які люди зробили власноруч. Хтозна, можливо хтось оцінить таку безперечно креативну творчість!

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"Дружина буде продавати цих ляльок, а всі гроші віддасть на благодійність. Вона вишила аж 600 штук! Купіть хоч одну. Вони по всьому дому… Таке враження, ніби зараз на мене нападуть"

Фото reddit

Сумнівна ідея...

Фото reddit

Ні-ні-ні!

Фото reddit

Кому взагалі знадобиться несправжня бібліотека? 

Фото reddit

Принаймні екологічно!

Фото reddit

Цікаво, а в чому сенс?

Фото reddit

Так, це справді цегла...

Фото reddit

Кумедно!

Фото reddit

Щось в цьому є!

Фото reddit

"Мій друг попрощався з дредами, тому його мама зшила "коврик" для кота

Фото reddit

 

Автор: Петро Синєокий