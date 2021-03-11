10+ крутих ідей, як провести час з коханою людиною вдома

Круте і незабутнє побачення із коханою людиною можна організувати навіть вдома! Для цього не потрібно багато зусиль чи грошей. Достатньо лиш просто хорошого настрою та бажання зробити щось незвичне.

Ми підготували список із 10+ ідей, чим можна зайнятися вдома із коханою людиною. Поєднайте кілька цих речей – і вас чекатиме шалене побачення саме у вашій квартирі. Це ідеальний варіант, коли на вулиці ще холодно та сиро, і взагалі не хочеться виходити із дому.

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Подивіться фільми із вашого дитинства

Нові фільми ви завжди встигнете глянути – їх зараз випускають просто "пачками". А як щодо старих-добрих кінострічок із дитинства? Такого кіна вже не буде. Влягайтеся у ліжко, одягайте піжами і зануртеся знову в улюблені світи "Гаррі Поттера", "Володаря перснів" чи кумедних бойовиків із 90-х. Ностальгія – це так приємно!

Кохана людина і хороший фільм із дитинства – це просто ідеально / Фото Unsplash

Співайте, ніби вас ніхто не чує

Перетворіть вашу квартиру на дім караоке. Вмикайте відео із текстами улюблених пісень на YouTube та відчуйте себе справжніми співаками. Але будьте обережні – сусіди не завжди раді таким раптовим концертам. Особливо вночі.

Заплануйте майбутню поїздку

Пандемія колись закінчиться, і ми знову зможемо подорожувати цілим світом. Будьте готовими до цього моменту – заплануйте вашу наступну поїздку заздалегідь. Подивіться на карту світу та оберіть ті країни, які обов’язково захочете відвідати, коли кордони відкриються.

Заплануйте заздалегідь вашу поїздку / Фото Unsplash

Організуйте день SPA-процедур

Ви колись бачили свого хлопця у масці для лиця? Настав час такої "чоловічої комедії"! Хоч буде не тільки весело, але й дуже приємно. Ароматичні масла, маски для лиця, масаж, спільна ванна – ви шалено розслабитеся разом із найближчою людиною.

Приготуйте спільну вечерю

Можливо, ви давно хотіли спробувати нову смачну страву? Тоді чого чекати – поїхали. Візьміть на озброєння нові рецепти та приготуйте разом справжні кулінарні шедеври. Для атмосфери відкрийте пляшечку вина, запаліть свічки – прекрасна вечеря гарантована.

Потанцюйте із коханою людиною

Ви пам’ятаєте, коли востаннє танцювали? Якщо це ще було давним давно на весіллі найближчих друзів, то не потрібно чекати наступних свят. Беріть свою красуню чи красеня під руку, вмикайте музику та потіште один одного романтичним танцем.

Коли ви востаннє танцювали? / Фото Unsplash

Спечіть власну піцу

Забудьте про сервіси доставки – зробіть свою власну піцу. Ви приємно проведете час удвох та отримаєте те, що захочете. Беріть тісто, побільше смачних інгредієнтів, і вже зовсім скоро ви відчуєте себе просто прекрасно, адже з’їсте найсмачнішу піцу у своєму житті.

Організуйте домашню дегустацію вина

Придбайте кілька пляшечок, які давно хотіли спробувати, розлийте по келихах та просто насолоджуйтеся. Це – ідеальний "рецепт" для незабутнього романтичного вечора вдома.

Влаштуйте сніданок у ліжку

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Сніданок у ліжку – це завжди прекрасна ідея. Хіба не так має починатися ідеальний ранок вихідного дня? Лише уявіть: ви обіймаєте кохану людину, пробуєте щось смачненьке та просто насолоджуєтеся ранковим нічогонеробленням.

Ви любите сніданок в ліжку? / Фото Unsplash

Зіграйте в ігри

Не важливо, чи це приставка, чи класична настільна гра. Легенькі дружні змагання чудово зближують та допоможуть хоча б на годинку відчути себе суперниками. Але головне тут – не перестаратися. Адже від азарту до конфліктів – один крок.

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Почитайте разом

Чому б і ні? Якщо ви обоє захоплюєтеся літературою – це чудова ідея, щоб нестандартно провести час разом.

Спробуйте нове хобі

Малювання, танці, гра на гітарі, написання віршів – у світі є ще стільки всього, чого не пробували разом! Ви отримаєте безліч емоцій та позитиву і кинете собі новий виклик. Хтозна, а можливо нове хобі зможе докорінно змінити ваше життя?