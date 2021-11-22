Герої нашої добірки поділилися фотографіями найцікавіших речей, які вони коли-небудь "вполювали" на барахолках та секондах. Що ж, їм дійсно пощастило! Одна дівчина навіть придбала там весільну сукню!
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"Колечко моєї мрії, яке зробили приблизно в 1960-х. Коштувало 100 доларів"
Фото reddit lucid_sunday
Дівчина з попереднього фото придбала ще й сукню у секонді!
Фото reddit lucid_sunday
Цікава підставка для парасольок
Фото reddit ThisWeekInFlips
Красива опалова прикраса, яку жінка знайшла на барахолці
Фото reddit sleepnowdielater
Хтось знайшов навіть стильний столик!
Фото reddit Althompson98
5 доларів за фотоапарат, в якому просто збилися налаштування
Фото reddit Kittehhh
Це моторошно! Але красиво
Фото reddit thatswhattaysaid
Красиве плаття всього за 5 доларів
Фото reddit dumbblondecollegekid
Золота прикраса зі знаками зодіаку з барахолки
Фото reddit minarima
З таким піджачком можна називати себе "Королем зимових свят"!
Фото reddit Toledojoe