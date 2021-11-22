Герої нашої добірки поділилися фотографіями найцікавіших речей, які вони коли-небудь "вполювали" на барахолках та секондах. Що ж, їм дійсно пощастило! Одна дівчина навіть придбала там весільну сукню!

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"Колечко моєї мрії, яке зробили приблизно в 1960-х. Коштувало 100 доларів"

Фото reddit lucid_sunday

Дівчина з попереднього фото придбала ще й сукню у секонді!

Фото reddit lucid_sunday

Цікава підставка для парасольок

Фото reddit ThisWeekInFlips

Красива опалова прикраса, яку жінка знайшла на барахолці

Фото reddit sleepnowdielater

Хтось знайшов навіть стильний столик!

Фото reddit Althompson98

5 доларів за фотоапарат, в якому просто збилися налаштування

Фото reddit Kittehhh

Це моторошно! Але красиво

Фото reddit thatswhattaysaid

Красиве плаття всього за 5 доларів

Фото reddit dumbblondecollegekid

Золота прикраса зі знаками зодіаку з барахолки

Фото reddit minarima

З таким піджачком можна називати себе "Королем зимових свят"!

Фото reddit Toledojoe