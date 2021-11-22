Герои нашей подборки поделились фотографиями самых интересных вещей, которые они когда-нибудь нашли на барахолках и секондах. Что ж, им действительно повезло! Одна девушка даже приобрела там свадебное платье!
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"Колечко моей мечты, которое сделали примерно в 1960-х. Стоило 100 долларов"
Фото reddit lucid_sunday
Девушка из предыдущего фото приобрела еще платье в секонде!
Фото reddit lucid_sunday
Интересная подставка для зонтов
Фото reddit ThisWeekInFlips
Красивое опаловое украшение, которое женщина нашла на барахолке
Фото reddit sleepnowdielater
Кто-то нашел даже стильный столик!
Фото reddit Althompson98
5 долларов за фотоаппарат, в котором просто сбились настройки
Фото reddit Kittehhh
Это жутко! Но красиво
Фото reddit thatswhattaysaid
Красивое платье всего за 5 долларов
Фото reddit dumbblondecollegekid
Золотое украшение со знаками зодиака из барахолки
Фото reddit minarima
С таким пиджачком можно называть себя "Королем зимних праздников"!
Фото reddit Toledojoe