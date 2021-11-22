Цікаві знахідки: 10 крутих речей, які люди придбали на звичайній барахолці
22 листопада 2021 , 20:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Головна "родзинка" усіх секонд-хендів та барахолок – там можна придбати реально круті речі за безцінь, які в інших магазинах коштували б шалені гроші. В цьому є свій азарт!
Герої нашої добірки поділилися фотографіями найцікавіших речей, які вони коли-небудь "вполювали" на барахолках та секондах. Що ж, їм дійсно пощастило! Одна дівчина навіть придбала там весільну сукню!
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Дівчина з попереднього фото придбала ще й сукню у секонді!
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