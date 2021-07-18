У дітей справді дуже своєрідний та оригінальний гумор, який часом може серйозно потріпати нерви батькам. Перед вами добірка настільки цікавих дитячих витівок, що батьки просто не могли не поділитися ними у соцмережах. Аж важко уявити, як малюки умудрилися додуматися до таких ідей.
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Син поставив динозавра перед відеонянею
Фото Reddit Iwillpaytheway
Бу!
Фото Reddit owenstumor
Це просто прекрасно!
Фото Reddit Brainpry
Фантастична ідея!
Фото Reddit BoogerJankin
"Дочка сказала, що на підлозі у ванній біжить вода"
Фото Reddit Mahhhbster27
Мама дозволила лише один пончик. Хлопчик і купив собі один. Але який!
Фото Reddit andyrine
Дівчинка намалювала подушку на вулиці і лягла спати
Фото pikabu Gridim
Костюм, в якому син пішов в кіно
Фото Reddit ahhhngela14
"Сказала сину, що, коли на тарілці нічого не залишиться, то він отримає морозиво"
Фото Reddit TheTonz
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Добрий вечір!
Фото Reddit NakajimaB5