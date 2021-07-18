У дітей справді дуже своєрідний та оригінальний гумор, який часом може серйозно потріпати нерви батькам. Перед вами добірка настільки цікавих дитячих витівок, що батьки просто не могли не поділитися ними у соцмережах. Аж важко уявити, як малюки умудрилися додуматися до таких ідей.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Син поставив динозавра перед відеонянею

Фото Reddit Iwillpaytheway

Бу!

Фото Reddit owenstumor

Це просто прекрасно!

Фото Reddit Brainpry

Фантастична ідея!

Фото Reddit BoogerJankin

"Дочка сказала, що на підлозі у ванній біжить вода"

Фото Reddit Mahhhbster27

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Мама дозволила лише один пончик. Хлопчик і купив собі один. Але який!

Фото Reddit andyrine

Дівчинка намалювала подушку на вулиці і лягла спати

Фото pikabu Gridim

Костюм, в якому син пішов в кіно

Фото Reddit ahhhngela14

"Сказала сину, що, коли на тарілці нічого не залишиться, то він отримає морозиво"

Фото Reddit TheTonz

​Цікаво Хлопець знайшов моторошне приміщення у дворі будинку: що там було

Добрий вечір!

Фото Reddit NakajimaB5