10 кумедних ляпів на День Валентина, які розсмішать кожного: фото

20:32

День Валентина – прекрасне свято, яке зігріває душу усім закоханим. У це свято хочеться тепла, ніжних обіймів та пристрасних поцілунків. Але не всім так щастить – у героїв нашої добірки День закоханих завершився зовсім не радісно.